新春好去處2024｜將軍澳MCP新都城「花舞春瀛御賞園」　三大日式庭園打卡　祈願風鈴步道、開運茶舍、光影燈林

將軍澳MCP CENTRAL（新都城中心2期）1月13日至2月25日舉行「花舞春瀛御賞園」，打造3大日式庭園打卡位，包括逾500個粉系小風鈴組成的「瀛春風鈴步道」、日式茶室「御花開運茶舍」，以及參照京都嵐山站「京友禪光林」設計的「花漾光影燈林」，同場亦設有以茶占卜為主題的「瀛春開運茶卦」互動遊戲。另外，H‧COINS會員只要於場內以電子貨幣即日消費滿$600，即可換領「花舞龍騰利市封」一套。

此外，MCP DISCOVERY（新都城中心3期）更首次聯乘麥田捕手文創空間，於1月19日至2月9日特設「新春迎福市集」，邀得多間本地人氣設計及文創小店進駐，為大家搜羅各式各樣的新年主題特色手作及送禮佳品。

MCP新都城中心「花舞春瀛御賞園」

日期：1月13日至2月25日

時間： 10:00am-10:00pm

地點： MCP CENTRAL L1天幕廣場

MCP新都城中心新春消費禮遇：花舞龍騰利市封

換領日期：1月13日至2月9日

換領時間：12:00pm-10:00pm

換領地點：MCP CENTRAL L1 禮賓部

MCP DISCOVERY「新春迎福市集」

日期：1月19日至2月9日

時間：12:00pm-9:00pm

地點：MCP DISCOVERY L1天幕廣場 註：資料以主辦方公布為準

新春好去處2024：link.mingpao.com/81382.htm