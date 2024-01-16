9.9毫米厚   摺疊屏手機HONOR Magic V2   指定日期預購可獲逾$9000禮品

摺疊厚度僅9.9毫米（展開4.7毫米）的摺疊屏手機HONOR Magic V2已於1月11日正式登陸香港，建議零售價為$10,999，現於香港接受預訂。即日至1月18日預訂HONOR Magic V2，可獲贈價值超過$9000禮品，包括：Bose QC無線消噪耳機一個（建議零售價$2699）、HONOR芳綸纖維支架保護殼一個（價值$339）、HONOR Care內屏更換服務（價值$5899）及HONOR Care內屏保護膜更換服務兩次（價值$339）。

HONOR Magic V2首次在鉸鏈設計中使用航空級材料──鈦合金，並用上自家研發的盾構鋼，巧妙平衡厚度和耐用性，使設計纖薄而堅固。鉸鏈技術亦使HONOR成為全球首款獲得測試和認證機構SGS的肯定，認證鉸鏈能夠承受超過40萬次摺疊，極其耐用，亦解決了摺疊屏手機相對厚身的問題。

手機配備6.43英寸外部顯示屏，具有20:9的寬高比、91.2%的屏佔比，用家能夠輕鬆查看內容和輸入文本。同時配備7.92英寸的延伸式摺疊顯示屏，展開後可像平板一樣運作。

採用OLED LTPO顯示屏，支持100％的DCI-P3色域和10.7億種顏色。顯示屏亮度可達2500尼特，即使在陽光明媚或環境光照困難情況下，也能確保出色顯示效果。

具有3840Hz PWM調光技術，確保用家長時間使用時也能擁有舒適觀看體驗。另一方面，手機繼續配有助眠顯示和動態調光功能，前者能通過調整屏幕冷暖色調，減少對生物節律的刺激，後者模擬自然光節律，刺激睫狀肌運動，減少眼睛疲勞。

採用三鏡頭配置，包括5000萬像素主攝像頭（f/1.9）、5000萬像素超廣角攝像頭（f/2.0）、2000萬像素遠攝攝像頭（f/2.4)。配置鷹眼抓拍功能，準確捕捉到面部表情和主體移動時的瞬間畫面。憑借超輕的魯班鈦金鉸鏈突破性能，HONOR Magic V2 為用家提供靈活且獨特攝影體驗。基於先進零齒輪結構，用家能巧妙使用手機的懸停功能，毋須依賴他人幫助便能拍出絕美構圖。用家更可使用手機的邊拍邊選功能，拍攝時選擇並儲存合心意照片，將珍貴回憶一併留下。

搭載Snapdragon 8 Gen 2處理器，並運行最新Android 13 MagicOS系統，手機更配備多項智能功能，包括：智慧隱私通話模式2.0、平行空間功能、多任務處理能力。

HONOR Magic V2

厚度：摺疊厚度9.9毫米，展開4.7毫米