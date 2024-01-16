奇華x迪士尼賀年禮盒　糖果年糕蛋卷　寓意五福臨門金銀滿屋

奇華餅家推出三款迪士尼米奇與好友系列賀年禮盒。即日至2024年2月9日，購買迪士尼賀年系列產品滿50元，可加錢換購精品；買滿指定金額，更可獲贈禮品。禮品數量有限。

迪士尼米奇與好友系列賀年糖果禮盒──禮盒上米奇、米妮、唐老鴨、黛西及布魯圖戴上喜慶頭飾，送上五福臨門祝福。禮盒內載有六個小禮盒，分別有南瓜籽脆糖、花生脆糖、黑糖杏仁脆糖和老姜糖。六個小禮盒的圖案設計各具特色，除可拼湊成全盒造型，寓意團圓美滿，更可個別選購。（每套$338、單罐$52）

迪士尼米奇與好友系列賀年年糕禮盒──有「迷你亞嫲糖年糕」及「迷你椰汁糖年糕」各一個，金磚造型的禮盒寓意金銀滿屋，由迪士尼甜蜜情侶──米奇及米妮祝賀大家新一年「步步高陞」。迪士尼米奇與好友系列賀年年糕禮盒另設禮券，更容易輕鬆傳遞心意。（$148）

迪士尼米奇與好友系列賀年蛋卷禮盒──圓碌碌的蛋卷有「團圓多福」的好意頭，以喜慶紅色作禮盒主調，罐身每一面都有不同米奇與好友向大家拜年。禮盒內有牛油蛋卷及特濃朱古力蛋卷，以酥脆可口的蛋卷配上設計精美的禮盒，送禮可愛稱心。（$88）

在奇華餅家全線分店 (香港國際機場分店及奇華網店除外) 購買迪士尼賀年系列產品滿$50，可以優惠價換購以下精品：

‧ 以$38換購「迪士尼米奇與好友系列隔熱手套」一件；

‧ 以$58換購「迪士尼米奇與好友系列圍裙」一件；

‧ 以$88換購「迪士尼米奇與好友系列隔熱手套」及「迪士尼米奇與好友系列圍裙」各一件。

購買任何迪士尼系列產品滿指定金額，可獲贈以下禮品：

‧ 滿$200，可獲贈「迪士尼米奇與好友系列隔熱手套」一件；

‧ 滿$300，可獲贈「迪士尼米奇與好友系列圍裙」 一件；

‧ 滿$400，可獲贈「迪士尼米奇與好友系列隔熱手套」及「迪士尼米奇與好友系列圍裙」各一件。

查詢熱線：2785 6066

註：資料以品牌最新公布為準