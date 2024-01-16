2024護膚美妝｜Chantecaille龍年限量版　「龍」光煥發

Chantecaille推出龍年限量版，寓意「龍」光煥發，新一年以最佳狀態開展新年新氣象，歡慶節日喜悅。

花妍唇澤──配方輕盈亮澤，結合唇膏豐潤質感及唇彩亮澤效果，一抹打造豐盈立體柔嫩唇妝。（$460/2.5g）

升級版鑽石精華液+──換上龍年增量版設計，容量比普通版增多20ml。配方集抗衰老成分及極致輕盈質感於一身，高效煥活緊緻輪廓及肌膚。（$3620/50ml）

查詢電話：2856 6288

網址：chantecaille.com.hk/collections/龍年限量版系列

註：資料以品牌最新公布為準