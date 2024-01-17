新春好去處2024｜馬鞍山MOSTown新港城中心 x Kanahei's Small animals福氣最「龍」遊樂園

馬鞍山MOSTown新港城中心聯乘日本人氣角色Kanahei's Small animals，於即日至2月25日打造「MOSTown新港城中心 x Kanahei's Small animals福氣最『龍』遊樂園」，特設5大新春打卡區，包括5米高「桃花最旺摩天輪」、「運氣最強轉轉杯」、「好事成籮金菠蘿」、「手到吉來夾夾機」及「龍年最FUN打卡牆」，日本人氣角色P助、粉紅兔兔及一眾朋友以全新龍年造型亮相，變身賀歲吉祥物與大家暢遊主題樂園；而每逢周末及假日，「運氣最強轉轉杯」及「好事成籮金菠蘿」更會變身為2大開運主題玩樂區，讓置身遊樂園內的大小朋友感受不一樣的新春氣氛，並有機會贏取限定Kanahei's Small animals禮品。

另外，MOSTown新港城中心更推出「MOSTown x Kanahei's Small animals別注版利市封套裝」，H．COINS會員於商場內消費滿指定金額，即可換領乙份。

MOSTown新港城中心 x Kanahei's Small animals福氣最「龍」遊樂園

日期：即日至2月25日

時間：5大新春最旺打卡區：10:00am-10:00pm

2大開運主題玩樂區：逢周六、日及公眾假期12:00pm-8:00pm

地點：MOSTown新港城中心L2天幕廣場（港鐵馬鞍山站B出口）

新春好去處2024：link.mingpao.com/81382.htm

註：資料以主辦方最新公布為準