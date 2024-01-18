新春好去處2024｜時代廣場 X 陳蕾「新春花蕾」迎新年　針織利市封套裝換領

銅鑼灣時代廣場聯同女歌手陳蕾，於即日至2月25日推出「新春花蕾」迎新年，於露天廣場設有四大打卡位，包括9米長的新春花蕾隧道、千姿百態瑰寶花道及步步高「聲」花蕾鼓，旁邊的織女世界更首度展出由陳蕾為此企劃而親手編織的時尚單品；而2樓中庭除於地面飾上織紋花蕾貼紙外，更於1月25日起擺放盛開的4.5米高巨型桃花樹。「新春花蕾」更暗藏幸福密碼，只需尋找並掃描隱藏在各個打卡位的QR code，即可解鎖並獲取陳蕾送給你的六個甜蜜祝福。

除此之外，陳蕾為時代廣場設計了加入編織元素的新春限定利市封套裝，每款利市封的設計均飾有立體針織花卉，色彩繽紛，而一套5款共8枚的利市封套裝同時包括由陳蕾親自設計的針織利市袋。時代廣場「Team Times」會員於即日至2月9日消費滿指定金額，即可換領此款利市封或利市封套裝。

時代廣場 X 陳蕾「新春花蕾」迎新年

日期：即日至2月25日

時間：上午10時至晚上10時

地點：時代廣場露天廣場及2樓中庭

時代廣場 X 陳蕾新春限定針織利市封套裝換領

換領日期：即日至2月9日（換完即止）

換領時間：中午12時至晚上10時

換領地點：時代廣場5樓換領專櫃

新春好去處2024：link.mingpao.com/81382.htm

註：資料以主辦方最新公布為準