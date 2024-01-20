下午茶之選｜奕居Salisterra X 上海灘SHANGHAI TANG下午茶   獲贈利市封或香薰蠟燭

奕居旗艦餐廳Salisterra與上海灘SHANGHAI TANG首度合作，於即日至3月31日推出全新下午茶，以SHANGHAI TANG X JACKY TSAI：祥龍獻瑞系列為靈感，融入不同中式點心元素，鹹點包括香酥芋角鴨、鮑魚雞粒酥、酥脆蝦球配酸梅蛋黃醬以及素菜三鮮撻，甜品則有雲呢拿金桔慕斯、奶油芝麻朱古力、覆盆子可露麗、椰子紅豆慕斯及伯爵茶馬卡龍，當然少不了英式鬆餅，佐以士多啤梨及薑果醬。

每位在農曆新年前享用下午茶的客人可獲贈以藝術家蔡贇驊（Jacky Tsai）的龍紋圖案為設計靈感的聯乘利市封，而假日後來訪的客人將獲贈一個上海灘SHANGHAI TANG經典薑花香薰蠟燭。

奕居Salisterra X 上海灘SHANGHAI TANG下午茶

供應期：即日至3月31日

供應時間：每日3:00pm-5:00pm

價錢：周一至周四：兩位$680；周五至周日及公眾假期：兩位$718（包一杯茶或咖啡）（另設加一服務費）

地址：金鐘道88號太古廣場奕居49層

電話：3968 1106

註：資料及價錢以餐廳公布為準

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