下午茶之選｜美利酒店「川寧茶韻」英式下午茶

賓客惠顧美利酒店「川寧茶韻」英式下午茶，有機會獲得精美禮品一份（禮品隨機送出，送完即止）。（圖片由相關機構提供）

香港美利酒店Garden Lounge與英國茶葉和花草茶品牌TWININGS聯乘，即日起至4月7日推出「川寧茶韻」英式下午茶，挑選了一系列TWININGS鉑金系列茶葉，以茶入饌並炮製多款美點。下午茶由歡迎小吃──黑松露蘑菇仕女伯爵紅茶蛋批開始，甜點有士多啤梨香芒花草茶慕斯、英倫茗香伯爵紅茶歌劇院蛋糕、蜜桃熱情果茶香圓餅以及醇煎綠茶芝士蛋糕；鹹點則有火雞及車打芝士三文治配金毫英國早餐紅茶果醬、玫瑰花原片紅茶三文魚酥盒配三文魚子、焦糖洋葱餡餅配堅果及松露，以及意式風乾牛肉菠菜栗子餡卷配阿穆爾魚子醬，當然少不了下午茶必備的士多啤梨鬆餅。賓客惠顧下午茶有機會獲得精美禮品一份，包括利市封、皇家伯爵香氛蠟燭、茶漏連掛墜以及精選茶包套裝（禮品隨機送出，送完即止）。

美利酒店「川寧茶韻」英式下午茶

供應期：即日起至4月7日

供應時間：周一至周五2:45pm-6:00pm；周末及公眾假期：2:45pm-4:30pm／3:15pm-5:45pm／4:30pm-6:00pm

價錢：兩位$788，額外每位$394（另設加一服務費）

地點：金鐘紅棉路22號香港美利酒店UG層Garden Lounge

查詢：3141 8888 訂座

註：資料及價錢以餐廳公布為準

更多下午茶情報：bit.ly/3bOVjb3

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