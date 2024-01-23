新春好去處2024｜東薈城名店倉「蝶舞。花見」　巨型永續紙花打造8大藝術裝置　消費換限量利市封及新年全盒

東薈城名店倉新年主題佈置「栩栩花蝶園圃」裝置，設有3.6米高的「炫彩花蝶拱門」。（圖片由相關機構提供）

東涌東薈城名店倉與90後本地環保紙藝創作家洪紫恩（Jennifer Hung），於即日至2月22日攜手呈獻糅合中西美學及環保元素的新春主題活動「蝶舞 ◦ 花見」，打造「栩栩花蝶園圃」8個大型紙花藝術裝置，包括蝶「椅」綿綿、炫彩花蝶拱門、浪漫花見大道、花開滿城八角亭、蝶影琉轉九曲橋及「永恆花圃」、春意花席，以及「蝶舞。花願」互動裝置。另外，東薈城名店倉更設計了「花漾彩蝶」利市封套裝，一套十個，五款設計不同的利市封以環保紙張製造，每套均附上一個環保紙利市封套，打開珍珠粉色的利市封套即見花蝶盛放的美景。

CLUB CG 會員於1月24日至2月13日在東涌東薈城名店倉指定商戶即日以電子貨幣消費滿指定金額，即可換領「花漾新春賞」限量版新春禮品及可作現金使用的CG Dollars。

「栩栩花蝶園圃」裝置@東薈城名店倉

日期：即日至 2月22日

時間：每日10:00am-10:00pm

地點：東薈城名店倉二樓及地下鄰近MLB（G01B號舖）

「花漾新春賞」@東薈城名店倉

日期：1月24日至2月13日（或換完即止）

時間： 每日11:00am-10:00pm

地點： 東薈城名店倉二樓顧客服務中心及CLUB CG會員專櫃

註：資料以主辦方公布為準

新春好去處：shorturl.at/lnJS4