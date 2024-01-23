新春好去處2024｜元朗YOHO MALL X 大佬好嘢@機動娛樂　「猛龍個MALL」+暴龍龍躍開運年宵

香港爆笑頻道機動電視台由「大佬」（鄭中基）帶領「機動十二隻恐龍」現身YOHO MALL，由即日至2月13日呈獻大佬好嘢@機動娛樂 x YOHO MALL「猛龍個 MALL」，玩轉YOHO MALL I及II機動電視台RTV臨時總部，打造近4.5米高「有種好運老虎機」、「大佬鬆畀你麻雀館」、4.5米高「龍運當頭許願樹」、「匪夷所思直播間」以及「時來運到天下無敵風中轉」共5大打卡位，同場更設有「My Only Store」大佬好嘢期間限定店，發售13款全新周邊產品。YOHO MALL同期更推出「形‧點邁進」利市封套裝、「繁花似錦」掛飾、賀年蘭花、禮籃及大佬好嘢「招財進寶買大細魚蝦蟹雙面地氈豪華套裝」，以及賀年迎新消費賞贈券套裝，共6大新春消費必備好物供大家換領。

另外，YOHO MALL I及II由即日至2月13日（年初四）亦會舉行室內「暴龍龍躍開運年宵」，逾40間Instagram人氣熱搜店陸續登場，其中多個品牌更推出多款大佬好嘢聯乘產品及「龍」為主題的限定禮盒。YOHO MALL I集中多間本地手作、寵物及食品人氣品牌，而作為寵物友善商場的YOHO MALL，新年也不忘為萌寵搜羅各種寵物用品，實行今個龍年人寵一齊歡度過年。

大佬好嘢@機動娛樂 x YOHO MALL「猛龍個 MALL」打卡位

日期：即日至2月13日

時間：10:00am-10:00pm

地點：YOHO MALL I及 II中庭

「My Only Store」大佬好嘢期間限定店@YOHO MALL

日期：即日至2月13日

時間：11:00am-9:00pm

地點：YOHO MALL I及 II中庭

「暴龍龍躍開運年宵」@YOHO MALL

日期：即日至2月13日

YOHO MALL I：即日至2月13日

YOHO MALL II：即日至2月9日

時間：11:00am-9:00pm

地點：YOHO MALL I及 II中庭

註：資料以主辦方公布為準

新春好去處：shorturl.at/lnJS4