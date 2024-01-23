新春好去處2024｜沙田新城市廣場 X HomeSquare花結春園 + 年宵市集

沙田新城市廣場與HomeSquare聯手與本地繩結藝術家Zoe Siu合作，即日至2月25日帶來「新城市廣場 X HomeSquare花結春園」大型節日裝置，呈獻6大打卡位的「『織』福園林」及唯美動感「花飄仙景」，包括新城市廣場1期3樓中庭的同心結拱門、唯美雲朵花瓶、花間夢椅、鯉躍福滿門及許願花樹，以及HomeSquare L1中庭的結緣繡球花海，展示Zoe Siu的繩結藝術。另外，新城市廣場還提供「福魚彈珠樂」及「祈願滿福亭」互動遊戲，讓大小朋同歡共樂。

HomeSquare於即日起至2月9日舉辦「花結．品味」年宵市集，雲集逾20本地手作品牌，發售各式各樣的花藝及手作產品；新城市廣場即日起至2月14日亦舉行LOG-ON新春市集，出售過百款賀年掛飾、家居擺設及玩樂遊戲，為大家帶來新年辦年貨的好去處。

「新城市廣場 X HomeSquare花結春園」主題裝置

日期：即日至2月25日

地點及時間：新城市廣場1期3樓中庭10:00am-10:00pm

HomeSquare L1 中庭11:00am-9:00pm

HomeSquare「花結．品味」年宵市集

日期：即日至2月9日

時間：HomeSquare 1樓中庭攤檔（每天營業）：11:00am-8:00pm

HomeSquare 2樓及3樓攤檔（只限周六日營業）：12:00pm-8:00pm

地點：HomeSquare 1樓中庭、2樓及3樓

新城市廣場LOG-ON新春市集

日期：即日至2月14日

時間：11:00am-9:00pm

地點：新城市廣場1期1樓東翼（近Pizza Express及蘇媽.蘇媽）

註：資料以主辦方公布為準

新春好去處：shorturl.at/lnJS4