新春好去處2024｜The ONE · 皇室堡 x mofusand萌貓新春日常

The ONE及皇室堡由即日至2月25日打造「The ONE · 皇室堡 x mofusand萌貓新春日常」，mofusand戴著蝴蝶頭巾邀請大家帶同主子一齊參觀The ONE「貓福開運部屋」，陪一眾貓咪由浴室玩到廚房和黃金沙盤，必影場景包括浴室的「流水泡泡浴」、「呆萌洗澡貓咪」、「精緻化妝室」，廚房的「貪吃為食貓」，以及洗手間的「黃金貓沙盤」。另一邊廂，2.2米高的貓店主mofusand在皇室堡的「喵萌之甜蜜Cafe」內打造四大打卡位，包括「喵！營業中」、「轉轉貓樂園」、「滋味糖果盒」以及「財運達摩」，mofusand還首次以全新龍年造型向大家拜個早年。

除此之外，The ONE「貓福期間限定店」及皇室堡「幸福喵萌商店街」分別發售超過100款全新產品，以及mofusand首推60款的盲抽限量Q萌珍藏卡，一套四款造型還有幻彩別注版。另外，The ONE及皇室堡分別與mofusand聯乘設計出獨家限量版利市封及賀年揮春，還有精美便攜手挽袋，消費滿指定金額即可換領。

The ONE 「貓福開運部屋」

日期：即日至2月25日

時間：10:00am-10:00pm

地點：The ONE UG2中庭

The ONE 「貓福期間限定店」

日期：即日至2月25日

時間：12:00pm-9:00pm

地 點：尖沙嘴The ONE UG2中庭

皇室堡「喵萌之甜蜜Cafe」

日期：即日至2月25日

時間：10:00am-10:00pm

地點：皇室堡地下中庭

皇室堡「幸福喵萌商店街」

日期：即日至2月25日

時間：12:00pm-9:00pm

地點：皇室堡地下中庭

註：資料以主辦方公布為準

新春好去處：shorturl.at/lnJS4