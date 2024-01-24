新春好去處2024｜圍方、德福廣場、青衣城、PopCorn、The LOHAS康城「龍騰獅躍迎新春 繁花似錦慶豐年 」

港鐵公司旗下德福廣場、青衣城、PopCorn、The LOHAS康城及圍方攜手推出「龍騰獅躍迎新春」及「繁花似錦慶豐年」活動，由1月中旬至2月25日分別呈獻：德福廣場「福運過龍年」，紮作藝術多面睇，14米長瑞龍登場；青衣城「醒獅迎福」，六色醒獅恭賀新春，親子舞獅訓練班傳承技藝；PopCorn「花漾龍門」，殿堂級花藝師獻技，打造新春花漾世界；The LOHAS康城「鴻運舞獅」，Q版醒獅活力登場，締造甜美浪漫國度；以及圍方「繁花綻放新春庭園」，過萬花束配合LED屏幕，打造全方位沉浸式花海。

新春期間，各個商場更安排了多個主題活動，由推廣中國傳統文化的表演及工作坊，到充滿新年節慶氣氛的音樂表演，以及來自外地的職業啦啦隊表演，與大眾一同喜迎龍年。

港鐵商場 「龍騰獅躍迎新春 繁花似錦慶豐年」活動

德福廣場「福運過龍年」

日期：即日至2月25日

地點：德福廣場1期地下中庭

青衣城「醒獅迎福」

日期：即日至2月25日

地點：青衣城1期1樓中庭

PopCorn「花漾龍門」

日期：即日至2月25日

地點：PopCorn 1期1樓中庭

The LOHAS康城「鴻運舞獅」

日期：即日至2月25日

地點：The LOHAS康城L3中庭

圍方「繁花綻放新春庭園」

日期：1月下旬至2月25日

地點：圍方L2中庭

註：資料以主辦方公布為準

新春好去處：shorturl.at/lnJS4