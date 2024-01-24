新春好去處2024｜荃灣廣場「幸福熊貓新春園」8大打卡位　包括情人節甜蜜場景

工作坊：趣味小飛龍（圖片由相關機構提供）

荃灣廣場即日至2月18日變身「幸福熊貓新春園」，由3米高粉色系熊貓當主角，帶領大家走進L5空中樂園，8大至「熊」打卡位包括：20米長「幸福熊貓開運牆」的四大開運裝置（荷包滿滿「熊」金寶、「熊」運滿載喜雀樂、「舞熊舞龍」迎新歲、超LUCKY老虎機）、「大吉大利大熊貓」、「碌出好運熊貓陣」，以及情人節專區內的兩大甜蜜場景「甜蜜浪漫花圃」及「幸運幻彩隧道」。

荃灣廣場更於指定日期舉辦「龍年行運工作坊」，即日以電子貨幣消費滿指定金額並即場登記積分，可免費參與製作「荷包滿滿利市包」、「趣味小飛龍」。商場於2月9日至2月13日（年三十至年初四），將在L5空中樂園舉辦新春匯演，帶來連串精彩歌舞表演活動。

荃灣廣場「幸福熊貓新春園」

日期：即日至2月18日

時間：10:30am-10:00pm

地點：荃灣廣場L5空中樂園

荃灣廣場「龍年行運工作坊」

「荷包滿滿利市包」日期：1月27日、2月3日

「趣味小飛龍」日期：1月28日、2月4日

時間：2:00pm-5:00pm

活動地點：荃灣廣場L5空中樂園

荃灣廣場新春匯演

日期：2月9、10、11、12、13日（年三十至年初四）

時間：3:00pm-4:30pm

地點：荃灣廣場L5空中樂園

電話：2498 8343

網址：www.tsuenwanplaza.com.hk

註：資料以主辦方公布為準

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新春好去處：shorturl.at/lnJS4