著數情報｜屯門市廣場「睇戲 x食飯 直落有賞」三大禮遇　可以小童價買成人戲票

屯門市廣場即日至2月29日推出「睇戲x食飯 直落有賞」，與嘉禾StagE戲院及超過60家餐廳食肆攜手推出「好戲賞不停」及「用餐有賞」消費獎賞及禮遇。S+ REWARDS會員觀賞電影之餘，更可獲得三大驚喜禮遇，高達100%回贈，包括：一、會員出示兩張屯門市廣場StagE即日電影戲票票尾正本（折扣後電子消費合計滿$100或以上），可換領商場$100現金券及1小時免費泊車優惠；二、購買即日至2月29日放映場次之戲票，可以小童價購買成人戲票；三、於屯門市廣場StagE消費，可賺取雙倍獎賞S點數。

另外，S+ REWARDS會員在屯門市廣場超過60家餐廳食肆以電子貨幣單次消費滿$300，並成功登記點數，累積3次可獲得「用餐有賞」$250美食及購物現金券，包括屯門市廣場$50指定商戶S現金券、California Pizza Kitchen $50現金券、聚聚$50現金券、&you $50現金券、姚姚酸菜魚$50現金券。活動期間，會員最多可獲賞3次，即最高可換領總值$750「用餐有賞」美食及購物現金券。

註：資料以主辦方公布為準

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