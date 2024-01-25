著數情報｜東港城The Point會員5大專屬消費禮遇　$8換領開運蘭花

東港城以「百鳥之王」及「百花迎福」為主題，推出「孔雀迎福、花開富貴」限量版利市封。（圖片由相關機構提供）

為體貼顧客辦年貨、置新裝，將軍澳東港城於即日起推出5大The Point會員專屬消費禮遇，包括：第一賞：$8換領開運蘭花；第二賞：消費滿指定金額換領「孔雀迎福、花開富貴」限量版利市封；第三賞：消費賞—新春賞不停：於指定商戶消費滿指定金額，即可換領高達$200美妝、時裝及運動服飾的電子贈券；第四賞：新春賀年禮品換領；以及第五賞：情人節禮品換領，讓顧客「買」得更抵，龍年率先開運。

1.$8開運蘭花換領

預留證上架日期：1月24日約1:00pm

換購日期：1月27日11:00am

到場換購地點：東港城一樓中庭

2.「孔雀迎福、花開富貴」限量版利市封換領

推廣日期：即日至2月9日

換領時間：1:00pm-10:00pm

換領地點：東港城2樓禮品換領處

3.新春賞不停

推廣日期：即日至2月29日（或至換完即止）

換領時間：1:00pm-10:00pm

換領地點：東港城2樓禮品換領處

4.新春賀年禮品換領

推廣日期：1月26日至2月9日（或至換完即止）

換領時間：1:00pm-10:00pm

換領地點：東港城2樓禮品換領處

5.情人節禮品換領

推廣日期：1月30日至2月14日（或至換完即止）

換領時間：1:00pm-10:00pm

換領地點：東港城2樓禮品換領處

註：資料以主辦方公布為準