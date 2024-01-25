新春好去處2024｜荷里活廣場 X LINE FRIENDS　打造四大新春行運打卡位　換領LINE FRIENDS賀年精品

鑽石山荷里活廣場於即日至2月25日呈獻「LINE FRIENDS meets PLAZA HOLLYWOOD」，一眾LINE FRIENDS朋友換上賀年新裝，打造4大行運打卡位，包括「LINE FRIENDS開運祈願亭」、「LINE FRIENDS『心』鎖情人橋」、「鬼馬醒獅隊」以及4米高「LINE FRIENDS桃花樹」。荷里活廣場亦推出一系列活動限定LINE FRIENDS新春賀年精品，包括LINE FRIENDS賀年字畫套裝及LINE FRIENDS手機掛繩連夾片；以及荷李活廣場新春特別版「萬紫嫣紅賀年利市封」，顧客憑消費或VIC會員積分即可換領。同時，大家也不能錯過周末舉行的「LINE FRIENDS揮春填色工作坊」，親手製作獨一無二的賀年揮春。

荷里活廣場「LINE FRIENDS meets PLAZA HOLLYWOOD」

日期：即日至2月25日

時間：10:00am-10:00pm

地點：鑽石山荷里活廣場1樓明星廣場

「LINE FRIENDS揮春填色工作坊」

日期：即日至2月4日（逢周六及日，共8日）

時間：2:00pm-6:00pm（每日共8節，每節25分鐘）

地點：荷里活廣場1樓明星廣場

註：資料以主辦方公布為準

新春好去處：shorturl.at/lnJS4