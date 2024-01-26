7仔消費情報｜7-11 x Sanrio雙面圓咕Luck咕𠱸、花開富貴小全盒及日系手挽袋連利市封

「花開富貴小全盒」（圖片由相關機構提供）

7-Eleven推出4款新春限量版「Sanrio characters雙面圓咕Luck咕𠱸」，4位人氣角色包括：Hello Kitty、Minna no Tābō（大口仔）、Ahirunopekkle（AP鴨）及My Melody，打造一共4款立體咕𠱸，將咕𠱸向內反轉，即可變為賀年小物，分別是大吉、金魚、金元寶及桃花。另外，Hello Kitty及Ahirunopekkle齊齊化身「花開富貴小全盒」和大家拜年；而印有Hello Kitty及Minna no Tābō的「日系手挽袋連利市封」，則為你的日常出行帶來便利。

「Sanrio characters雙面圓咕Luck咕𠱸」印花派發日期：即日起至2月27日（換購優惠有效期：1月31日早上7時至3月1日）

「花開富貴小全盒」及「日系手挽袋連利市封」換購優惠有效期：1月31日早上7時至3月1日[消費要求及詳情請參閱7-eleven網頁]

「Sanrio characters雙面圓咕Luck咕𠱸」換購詳情：

印花派發詳情：

由即日起至2024年2月27日，顧客於7-Eleven分店*購物滿$20即可享印花1張。其後每$10可獲多1張印花，餘此類推。

換購詳情：

由2024年1月31日早上7時起至3月1日，儲齊8張印花加$78，換購「Sanrio characters雙面圓咕Luck咕𠱸」1件。顧客可自行挑選喜愛款式，每人每日限換4件，數量有限，換完即止。

yuu獎賞計劃會員專享優惠——換購「Sanrio characters雙面圓咕Luck咕𠱸」：

推廣日期：由2024年1月31日起至2024年2月2日止

兌換日期：由2024年1月31日早上7時起至2024年2月5日止，以8800yuu積分加$68，「Sanrio characters雙面圓咕Luck咕𠱸」1件。顧客可自行挑選喜愛款式，每人每日限換4件，數量有限，換完即止。

「花開富貴小全盒」推廣活動詳情：

由2024年1月31日早上7時至3月1日，於7-Eleven分店*消費加$138，即可換購1款，yuu會員可以8000yuu積分加$95換購1款。顧客可自行挑選喜愛款式，數量有限，換完即止。

註：此推廣不適用於迪欣湖、迪士尼行政大樓、香港迪士尼樂園食物亭分店。

註：資料以主辦方公布為準

更多著數情報：bit.ly/2YpfvtC

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