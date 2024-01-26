新春好去處2024｜荃新天地28米「百家布錦繡祥龍」 戶外6米高大型許願樹 兩大期間限定店「玩‧玩具交換所」、「裳‧二手服飾義賣店」

荃新天地花園廣場設置了一棵6米高的仿真大型許願樹。（圖片由相關機構提供）

荃新天地2期中庭化身成桃花庭園，庭園中央設有一棵4米高的仿真桃花樹。（圖片由相關機構提供）

荃新天地展出的手工「百家布錦繡祥龍」，長達28米，以回收布料縫製而成。（圖片由相關機構提供）

荃灣荃新天地於1月27日至2月25日舉辦以「百家祝福‧關愛荃城」為主題的大型節慶活動，邀得百年龍獅品牌夏國璋龍獅團、社企製衣廠睿程製作社共同製作全球首創的百家布龍紮作裝置「百家布錦繡祥龍」，祥龍長達28米，全以回收布料縫製而成。荃新天地更將「百家布錦繡祥龍」轉化成利市封設計，把龍躍千里的美好祝

願帶給更多人。

至於荃新天地2期中庭則化身成桃花庭園，庭園中央設有一棵4米高的仿真桃花樹，配上「百家祝福」字句擺設；庭園左右則設有兩大期間限定店：「玩‧玩具交換所」，讓小朋友體驗不一樣的玩具店；「裳‧二手服飾義賣店」，讓大家以親民價格購置優質二手服飾，收益不扣除成本將全數撥捐慈善機構。

荃新天地花園廣場同時亦會設置一棵6米高的仿真大型許願樹，由大年初一起「盛放」，讓大家以慈善捐款方式換取百家祝願寶牒拋上許願樹，一同許下龍年心願，迎接新開始。

荃新天地更於1月31日至2月9日於1期花園廣場舉辦新春市集，市集攤檔售賣各式年花、賀年禮品等，為大家提供辦年貨的好去處。

荃新天地新春「百家祝福‧關愛荃城」活動一覽

日期：1月27日至2月25日

地點：荃新天地1期及2期中庭、1期花園廣場

「百家布錦繡祥龍」展覽

日期：1月27日至2月25日

時間：10:00am-10:00pm

地點：荃新天地1期中庭

「玩 ‧ 玩具交換所」

日期：1月27日至2月25日

時間：12:00pm-9:00pm

地點：荃新天地2期中庭

「裳 ‧ 二手服飾義賣店」

日期：1月27日至2月25日

時間：12:00pm-9:00pm

地點：荃新天地2期中庭

新春許願樹

日期：2月10日至18日

時間：12:00pm-6:00pm

地點：荃新天地1期地下花園廣場

「百家布錦繡祥龍」利市封換領

換領日期：1月27日起至換完即止

換領時間：12:00pm-9:00pm

換領地點：荃新天地1期禮賓處

註：資料以主辦方公布為準

新春好去處：shorturl.at/lnJS4