Hello Kitty·Happy 50周年慶典@海港城　5大Hello Kitty活動體驗區打卡買獨家精品

海港城將於2月1日推出50款Hello Kitty歷年造型購物袋，每款設計橫跨了1974年至今的Hello Kitty歷年造型。除購物袋外，另推出Hello Kitty立體閃爍吊飾，顧客消費滿指定金額可換領。（圖片由相關機構提供）