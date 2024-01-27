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Hello Kitty·Happy 50周年慶典@海港城　5大Hello Kitty活動體驗區打卡買獨家精品

文章日期：2024年01月27日

Hello Kitty今年慶祝50周年，海港城即日起至2月25日舉辦「Hello Kitty·Happy 50@海港城」周年慶典，與粉絲一起慶祝。5大活動體驗區包括：Hello Kitty 50周年「巡遊表演」花車裝置，以及5米高的Hello Kitty願望達摩打卡和許願；海運觀點看Hello Kitty旗鼓醒獅花園學習舞獅文化；美術館看Hello Kitty藝術展聯乘和限量發售的雕塑、畫作及珠寶首飾；兩大期間限定店選購周年獨家紀念品，以及自選糖果曲奇禮盒。

另外，海港城將於2月1日推出50款經典Hello Kitty歷年造型購物袋讓大家免費換領，亦有Hello Kitty立體閃爍吊飾作慈善換購；粉絲更不要錯過2月2日至3日舉行的Hello Kitty設計師山口裕子小姐簽名會。活動收益扣除部分成本後，海港城將撥捐予「願望成真基金」。[換購詳情]

「HELLO KITTY · HAPPY 50@海港城」周年慶典五大體驗區

第一站：50周年「花車巡遊」主題裝置  齊集8款Hello Kitty願望達摩扭蛋 

裝置開放時間：10am–10pm，活動開放時間：11am-9pm   

地點：海運大廈露天廣場

第二站：Hello Kitty旗鼓醒獅花園可愛舞獅裝置

開放時間：10am–10pm

地點：海運觀點

第三站：「Every flower tells a story」藝術展覽　走進Hello Kitty花花宇宙

開放時間：11am–10pm  

地點：海港城美術館（海洋中心二階207號舖）

第四站：Hello Kitty X 奇華餅家糖果曲奇期間限定店

開放時間：11am–9pm  

地點：海洋中心二階（近OC 226-7號舖dunhill）

第五站：Hello Kitty50周年期間限定店售多款獨家產品

開放時間：11am–9pm  

地點：海運大廈地下中庭

海港城網站：www.harbourcity.com.hk

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