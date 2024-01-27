Hello Kitty·Happy 50周年慶典@海港城　5大Hello Kitty活動體驗區打卡買獨家精品

Hello Kitty今年慶祝50周年，海港城即日起至2月25日舉辦「Hello Kitty·Happy 50@海港城」周年慶典，與粉絲一起慶祝。5大活動體驗區包括：Hello Kitty 50周年「巡遊表演」花車裝置，以及5米高的Hello Kitty願望達摩打卡和許願；海運觀點看Hello Kitty旗鼓醒獅花園學習舞獅文化；美術館看Hello Kitty藝術展聯乘和限量發售的雕塑、畫作及珠寶首飾；兩大期間限定店選購周年獨家紀念品，以及自選糖果曲奇禮盒。
另外，海港城將於2月1日推出50款經典Hello Kitty歷年造型購物袋讓大家免費換領，亦有Hello Kitty立體閃爍吊飾作慈善換購；粉絲更不要錯過2月2日至3日舉行的Hello Kitty設計師山口裕子小姐簽名會。活動收益扣除部分成本後，海港城將撥捐予「願望成真基金」。[換購詳情]
「HELLO KITTY · HAPPY 50@海港城」周年慶典五大體驗區
第一站：50周年「花車巡遊」主題裝置 齊集8款Hello Kitty願望達摩扭蛋
裝置開放時間：10am–10pm，活動開放時間：11am-9pm
地點：海運大廈露天廣場
第二站：Hello Kitty旗鼓醒獅花園可愛舞獅裝置
開放時間：10am–10pm
地點：海運觀點
第三站：「Every flower tells a story」藝術展覽 走進Hello Kitty花花宇宙
開放時間：11am–10pm
地點：海港城美術館（海洋中心二階207號舖）
第四站：Hello Kitty X 奇華餅家糖果曲奇期間限定店
開放時間：11am–9pm
地點：海洋中心二階（近OC 226-7號舖dunhill）
第五站：Hello Kitty50周年期間限定店售多款獨家產品
開放時間：11am–9pm
地點：海運大廈地下中庭
海港城網站：www.harbourcity.com.hk