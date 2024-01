下午茶：The Hari x The Baker & The Bottleman兩款期間限定下午茶

The Hari Hong Kong與The Baker & The Bottleman即日至3月31日合作推出兩款期間限定下午茶:「The Hari x The Baker & The Bottleman下午茶」和「Afternoon O'Clock 」。

The Hari x The Baker & The Bottleman下午茶──備有多款經典英式美點,包括TBTB胡蘿蔔蛋糕、TBTB朱古力蛋糕、TBTB檸檬藍莓蛋糕和雜莓意大利果奶凍,鹹點有黑松露火腿餡餅,以及配上煙熏希靈魚魚子醬的日本蛋黃慕斯等,當然少不了TBTB招牌原味英式鬆餅及為The Hari獨家打造的車打芝士香葱英式鬆餅。

Afternoon O'Clock下午茶──供應The Baker & The Bottleman精選美點,包括招牌TBTB原味英式鬆餅和車打芝士香葱英式鬆餅,兩款鬆餅均配以濃縮奶油及果醬。顧客人可以選擇升級體驗,加配咖啡或茶、2021年意大利汽酒,或法國香檳,加配飲品由$138起。

「The Hari x The Baker & The Bottleman下午茶」

供應期:即日至3月31日

供應時間:每日3:00pm-5:00pm

價錢:兩位$768(包天然維他命水及無限添飲咖啡或茶);兩位$968(加配無限添飲Moscato d' Asti Scagliola Primo Bacio Piedmont, Italy 2021);兩位$1088(加配無限添飲Perrier Jouet Grand Brut Champagne, France NV)(另設加一服務費)

「Afternoon O'Clock」下午茶

供應期:即日至3月31日

供應時間:每日3:00pm-5:00pm

[價錢詳情]

地址:灣仔駱克道330號The Hari Hong Kong

電話:2129 0388

網址:www.thehari.com/hong-kong/tc/the-hari-x-tbtb

註:資料及價錢以餐廳最新公布為準

下午茶情報:bit.ly/3bOVjb3