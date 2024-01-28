下午茶：The Hari x The Baker & The Bottleman兩款期間限定下午茶

The Hari Hong Kong與The Baker & The Bottleman即日至3月31日合作推出兩款期間限定下午茶：「The Hari x The Baker & The Bottleman下午茶」和「Afternoon O'Clock 」。

The Hari x The Baker & The Bottleman下午茶──備有多款經典英式美點，包括TBTB胡蘿蔔蛋糕、TBTB朱古力蛋糕、TBTB檸檬藍莓蛋糕和雜莓意大利果奶凍，鹹點有黑松露火腿餡餅，以及配上煙熏希靈魚魚子醬的日本蛋黃慕斯等，當然少不了TBTB招牌原味英式鬆餅及為The Hari獨家打造的車打芝士香葱英式鬆餅。

Afternoon O'Clock下午茶──供應The Baker & The Bottleman精選美點，包括招牌TBTB原味英式鬆餅和車打芝士香葱英式鬆餅，兩款鬆餅均配以濃縮奶油及果醬。顧客人可以選擇升級體驗，加配咖啡或茶、2021年意大利汽酒，或法國香檳，加配飲品由$138起。

「The Hari x The Baker & The Bottleman下午茶」

供應期：即日至3月31日

供應時間：每日3:00pm-5:00pm

價錢：兩位$768（包天然維他命水及無限添飲咖啡或茶）；兩位$968（加配無限添飲Moscato d' Asti Scagliola Primo Bacio Piedmont, Italy 2021）；兩位$1088（加配無限添飲Perrier Jouet Grand Brut Champagne, France NV）（另設加一服務費）

「Afternoon O'Clock」下午茶

供應期：即日至3月31日

供應時間：每日3:00pm-5:00pm

［價錢詳情］

地址：灣仔駱克道330號The Hari Hong Kong

電話：2129 0388

網址：www.thehari.com/hong-kong/tc/the-hari-x-tbtb

註：資料及價錢以餐廳最新公布為準

下午茶情報：bit.ly/3bOVjb3