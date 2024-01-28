新春市集：將軍澳中心「新春豐收祭」+3.5米高櫻花許願樹

將軍澳中心即日至2月18日舉行室內新春市集「新春豐收祭」，以和風鳥居及櫻花許願樹兩大元素，讓大家在市集完成搜購年貨，再到場內的一棵3.5米高櫻花許願樹兜個大圈，迎接美好新一年。

「新春豐收祭」集齊12大品牌，有年花、優質茶品、賀年食品、優質海味乾貨等，The Point會員尊享新春禮遇，購物滿指定金額，可免費換領新春禮盒，包括微熱山丘、武松殿、朵朵好滋等台灣著名品牌的鳳梨酥、肉鬆餅或堅果塔禮盒。

另外，將軍澳中心打造了「和風刺繡DIY貼紙利市封」系列，集合四種創意元素，以日本賀年必備的注連繩為主題，配以達摩公仔、開運雙魚、招財貓、噹噹等吉祥物刺繡貼紙，設計出四款「瀛」格十足的利市封，即日至2月9日以電子貨幣消費滿$400，可換領利市封一包。

將軍澳中心「新春豐收祭」

日期：即日至2月18日

時間：12:00nn-8:00pm

地點：將軍澳中心G/F中庭

「新春豐收祭」人氣品牌禮盒免費換領

The Point會員以2000積分加電子貨幣消費滿指定金額，可換領賀年食品禮盒。

日期：1月30日起

時間：1:00pm-10:00pm

地點：將軍澳中心G/F中庭換領專櫃

網址：www.park-central.com.hk

註：資料以主辦方最新公布為準

新春好去處：shorturl.at/lnJS4

市集：shorturl.at/hwzTY