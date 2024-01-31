朗豪坊「黃金寶藏Find Your Fortune」史高治叔叔金庫公開　380隻金色唐老鴨公仔限定店獨家發售｜新春好去處2024

福布斯世一虛擬首富、經典卡通角色唐老鴨舅父史高治叔叔（Uncle Scrooge）於即日至2月25日於「朗豪坊黃金寶藏」首度展出其私人金庫，而朗豪坊更在4樓通天廣場設置巨型金池，邀請大家進入「黃金寶藏」絕密鴨堡金庫探秘，並在5大打卡位留影，包括：1. 打開金庫！門前打卡沾財氣；2.金池暢泳！沉浸式「吸金」；3.幸運金幣Get！史高治的Number One Dime；4.金運滿溢！小鴨幸運寶箱；以及5.一抽試手氣！「限量史高治叔叔添運財富卡」抽卡機。朗豪坊更聯乘URDU福部屋設期間限定店，全球獨家發售限量380隻金色唐老鴨公仔。

另外，朗豪坊於即日至2月14日推出「Shop & Dine Reward」，向LP CLUB會員發放3重驚喜禮遇：1.即日消費滿$1000，即送$100餐飲電子現金券；2.即日消費滿$2000，額外再送限量版「幸運夾萬」賀年利市禮盒；3.全場食肆商舖消費尊享LP CLUB 10X積分獎賞。

朗豪坊「黃金寶藏Find Your Fortune」

日期：即日至2月25日

時間：

1. 史高治叔叔金庫裝置：每日11:00am-11:00pm

2. URDU福部屋期間限定店：每日11:00am-10:00pm

3. 「限量史高治叔叔添運財富卡」抽卡機：周日至四：12:00pm-8:00pm／周五至六：12:00pm-9:00pm

地點：朗豪坊4樓通天廣場

註：資料以主辦方公布為準

新春好去處：shorturl.at/lnJS4