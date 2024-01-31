消費情報｜7-Eleven X foodpanda 7天限定換購　直送紫色別注版「Hello Kitty公仔編織花」

別注版以人氣角色Hello Kitty為主題，Hello Kitty公仔手持紫色心心，配上淺紫色和淡黃色軟綿編織永生花。（圖片由相關機構提供）

情人節將至，7-Eleven與foodpanda今日（1月31日）起推出「7天限定甜蜜外送」，將甜蜜驚喜即時送到你的摰愛手中。即日至2月6日期間，透過foodpanda外賣平台內的7-Eleven購買指定的情人節限定產品組合（價值$100，詳見7-eleven facebook），加$288即可換購別注版紫色「愛要『織』時Hello Kitty公仔花」，將心意即時送到對方手中。foodpanda期間限定禮遇只限7天，適用於外送或到指定174間7-Eleven分店自取 (指定分店地址：https://qr1.be/GC6Q)。

同場加映 粉紅色「『織』聚浪漫Hello Kitty公仔花」：

粉紅色的「『織』聚浪漫Hello Kitty公仔花」同時登陸各7-Eleven分店，顧客可現場購買，為另一半送上浪漫驚喜。粉紅色版公仔花於1月31日早上7時起於各7-Eleven分店，任何消費（*留意香煙等部分消費不計在內）加$288，或以8000 yuu積分加$245即可換購粉紅色的「『織』聚浪漫Hello Kitty公仔花」1件。數量有限，換完即止，不設訂貨。

註：資料以主辦方公布為準

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