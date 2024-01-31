新春好去處2024｜銅鑼灣利園區花藝裝置送祝福

藝人陳柏宇攜同女兒出席「Artistry In Bloom藝綻利園」新年裝置活動。（圖片由相關機構提供）

藝人陳柏宇攜同女兒出席「Artistry In Bloom藝綻利園」新年裝置活動。（圖片由相關機構提供）

藝人陳柏宇攜同女兒出席「Artistry In Bloom藝綻利園」新年裝置活動。（圖片由相關機構提供）

藝人陳柏宇攜同女兒出席「Artistry In Bloom藝綻利園」新年裝置活動。（圖片由相關機構提供）

藝人陳柏宇攜同女兒出席「Artistry In Bloom藝綻利園」新年裝置活動。（圖片由相關機構提供）

藝人陳柏宇攜同女兒出席「Artistry In Bloom藝綻利園」新年裝置活動。（圖片由相關機構提供）

藝人陳柏宇攜同女兒出席「Artistry In Bloom藝綻利園」新年裝置活動。（圖片由相關機構提供）

銅鑼灣利園區聯乘美國著名花卉藝術插畫師Jess Phoenix，設置「Artistry In Bloom藝綻利園」新年裝置，以4款賀年花卉：蝴蝶蘭、桃花、百合花、牡丹作靈感，即日至2月25日期間在希慎廣場中庭、利舞台地下，以沉浸式互動裝置拼合，以花語融合藝術，祝願龍年繁花綻放，幸福美滿。藝人陳柏宇攜同女兒出席「Artistry In Bloom藝綻利園」新年裝置活動，在多個打卡位合照。

希慎廣場中庭：花願風車陣、幻影萬花筒、繁花鳴鼓

希慎廣場中庭設有大型迴廊，以Jess Phoenix創作的4款賀年花蝴蝶蘭、桃花、百合花、牡丹圖案打造「花願風車陣」、「幻影萬花筒」、「繁花鳴鼓」3大主題區，可走進迴廊慢步欣賞，隨意打卡，開啟幸福感滿滿的新一年。

「花願風車陣」更設有「幸運滿園WhatsApp賀年貼圖拍攝裝置」，以Jess Phoenix特意為利園區創作的花紋圖案為背景，可即時拍攝製作獨有新春貼圖、祝賀短片，傳給親友送上賀年祝福。

利舞臺廣場地下：幸福蝶影園、花之蜜語

利舞臺廣場地下亦設有大型打卡裝置「幸福蝶影園」和「花之蜜語」，將希慎廣場絢爛繁花的喜慶氣氛延續，每個角落傳播滿滿的花語祝福。

網址：www.leegardens.com.hk

新春好去處：shorturl.at/lnJS4