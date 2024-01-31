2024護膚美妝｜植村秀龍年限量系列　充滿力量新開始

shu uemura植村秀推出龍年限量系列妝品，以喜慶色彩開啟充滿力量新一年。

無色限絹感柔霧唇膏──以日本絲絹作靈感、由植村秀立體霧面技術創製的霧面唇妝，配方蘊含日本山茶花籽精油和護唇成分，帶來輕透柔霧舒適感。（$315）

無色限絹感唇釉──靈感源自日本絹的無色限，綿密質感及散發日本檜木迷人香氣，新色調讓亞洲人膚色更迷人。（$305）

無色限眼影──大膽喜慶杏色（奶咖杏）為日常妝容增添趣味。充滿力量的銅色系，結合無縫色彩漸變粒子技術，熱烈為新一年展開序幕。（$200，不包眼影盒）

胭脂──全新蜜桃棕色，將霧面杏色融入肌膚，為臉頰帶來強烈色彩。層疊使用可增添立體感，提升妝效。（$210，不包胭脂盒）

ultime8∞琥珀山茶花養膚潔顏油──以日本潔淨科技糅合山茶花萃取，實現全新超強效山茶花與花籽提供的護膚功效。（$935）

武士刀眉筆──以暗棕色畫眉、描繪、著色，能精確勾畫每根自然眉毛。成分由粉末、蠟及少量半固體油完美混合而成。（$230）

petal 55粉底掃──能無縫無痕掃上任何粉底液。以超柔軟毛掃模糊毛孔與瑕疵。植村秀國際首席彩妝師淺野祐二設計，日本製作，方便握持，舒適自在。臉頰或下巴較大範圍可使用粉底掃寬闊部分，眼周及鼻子等較精細部分用狹窄一端精準上妝。（$500）

查詢電話：3148 1022

網址：shuuemura.eshops.hk

註：資料以品牌最新公布為準

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