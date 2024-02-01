著數情報｜LOG-ON x Pleatsmama「環保迎新」 以袋換袋計劃

LOG-ON與Pleatsmama再次合作，於2月1日至3月6日推出「以袋換袋計劃」，大家只需把已清潔及完整可使用的舊袋（膠袋及紙袋除外）交到LOG-ON時代廣場或海港城店，即可以$388換購指定款式Pleatsmama環保袋，一共5個不同款式供選擇。所有款式數量有限，換完即止。

如果上述的Pleatsmama指定款式中未有心儀的選擇，LOG-ON亦為你們準備另一方案——於活動期間捐出自己的舊袋到指定6間LOG-ON分店（時代廣場、又一城、海港城、新城市廣場、太古城中心及Fashion Walk店），即可享以七折優惠「Trade-In」Pleatsmama其他款式。

LOG-ON x Pleatsmama「環保迎新」 以袋換袋計劃

日期：2月1日至3月6日

1.限量換購Pleatsmama指定款式計劃

地點：LOG-ON時代廣場或海港城店

2.以七折優惠購買任何Pleatsmama產品計劃

地點：指定6間LOG-ON分店（時代廣場、又一城、海港城、新城市廣場、太古城中心及Fashion Walk店）

註：資料與價錢以主辦方公布為準

更多著數情報：bit.ly/2YpfvtC

更多Hot Pick：link.mingpao.com/43932.htm