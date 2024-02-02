新春好去處2024｜ifc「繁花香韻」新春香氣藝術裝置　五大互動體驗專區

香港ifc商場於即日至2月25日呈獻「繁花香韻」新春香氣藝術裝置，以中央佇立6米高年花為主旋律，加上以五大花瓣區分的體驗區域作伴奏，包括「花見小路」、「花妍綻放」、芳醇香氛體驗、彩蝶互動裝置、新春照相亭，讓大家打卡拍照和從視覺、嗅覺等感官感受繁花盛放的喜悅之餘，更可在五個體驗區域中，索取同樣以繁花為主題的新春賀卡並蓋上花瓣印章，收集象徵五福的五大印章圓滿賀卡上的年花圖案，更可親手撰寫片言隻語，為身邊人送上祝福。

另外，由即日至2月18日，成為CLUB ic會員並以電子貨幣同日消費滿$3000或以上，即可獲贈高達$1200 ifc商場電子禮劵、利苑椰汁年糕/如意蘿蔔糕乙份或LE SALON DE THÉ de Joël Robuchon蝴蝶酥禮盒乙份，連同ifc商場「繁花似錦」利市封乙份。

香港ifc商場「繁花香韻」新春香氣藝術裝置

日期：即日至2月25日

時間：10:30am-9:00pm

地點：香港ifc商場一樓中庭

ifc商場新春購物禮遇換領活動

日期：即日至換罄即止

時間：10:00am-9:30pm

地點：香港ifc商場二樓禮品換領櫃檯（CHANEL Shoes 2082號舖隔鄰）

CLUB ic會員專屬換領地點：

國際金融中心一期二樓 CLUB ic Lobby（只適用於CLUB ic Gold或以上之會員）

時間：10:00am-8:00pm

註：資料以主辦方公布為準

新春好去處：shorturl.at/lnJS4