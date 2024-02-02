新春好去處2024｜天水圍T Town、天瑞商場及天澤商場   打造chiikawa「春の開運祭」

領展於即日至2月25日呈獻chiikawa「春の開運祭」，請來日本人氣卡通角色chiikawa換上新春形象，造訪天水圍T Town、天瑞商場及天澤商場。chiikawa及夥伴們以不同形象現身多個互動場景，打造三大超巨型裝置，包括天水圍T Town的3米高巨型鏡餅幻視打卡裝置、天瑞商場的七福神造型裝置及天澤商場的長壽麵造型。另外，chiikawa更會在指定日子舉行粉絲見面會，Link Up會員憑指定消費即可跟萌爆chiikawa首次於香港打卡會面。

活動期間亦會推出「chiikawa節日狂歡消費賞」，Link Up會員憑指定消費即可換領獨家新年限定chiikawa小可愛斜孭利市袋一個，歡賀新春。

chiikawa「春の開運祭」活動@領展天水圍三大商場

日期：即日至2月25日

地點：

天水圍 T Town（天水圍天華路30至33號）

天瑞商場（天水圍天瑞路9號）

天澤商場（天瑞路77號）

「chiikawa節日狂歡消費賞」@領展天水圍三大商場

活動及印花換領日期：即日至2月25日

禮品換領日期：即日至3月3日

印花及禮品換領時間：12:00pm-8:00pm

禮品換領地點：T Town北翼1樓顧客服務台、天瑞商場地下顧客服務台、天澤商場地下顧客服務台

註：資料以主辦方公布為準

新春好去處：shorturl.at/lnJS4