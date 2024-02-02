新春好去處2024｜如心廣場及華懋集團六大商場「迎meow接福新春遊園」

如心廣場及華懋集團六大商場與本地插畫角色Kiyo聯手呈獻「迎Meow接福新春遊園」。（圖片由相關機構提供）

如心廣場及華懋集團六大商場與本地插畫家Helen Tam譚詩慧所設計的人氣角色Kiyo，於即日至2月25日攜手帶來「迎Meow接福新春遊園」，Kiyo變身不同造型與大家迎接新春，其中以如心廣場戶外平台矗立的5米高吹氣招財貓造型最為搶鏡，而位於如心廣場一期1/F中庭的Kiyo更換上舞火龍造型，變身成為會場限定的「火龍貓Kiyo」。大家除可以與Kiyo貓打卡合照外，更可以參與「行運接Meow Meow」互動遊戲，贏取包括全港限量100隻特別版「金運Kiyo」、指定商戶禮券及其他豐富禮物。

「如心開運Meow店」更會發售各款Kiyo新春主題商品，當中必搶會場首發「火龍貓Kiyo」利市封、潮Tee及其他新春精品。而將軍澳翩滙坊及元朗順福糧倉亦設多個打卡位，Kiyo祝福一眾粉絲財源滾滾隨Meow來。

活動期間，華懋集團旗下七大商場——如心廣場、翩滙坊、順福糧倉、粉嶺名都商場、希爾頓中心、上水名都商場及巴黎‧倫敦‧紐約戲院購物中心，推出消費換領賀年糕點、「旅行好喵伴套裝」及「如心如意 團聚團圓」利市封等活動，顧客消費滿指定金額即可換領各款新年禮品。

如心廣場「迎Meow接福新春遊園」

日期：即日至2月25日

時間：10:00am-10:00pm

地點：如心廣場一期1/F中庭

「如心開運Meow店」營業詳情

日期：即日至2月25日

時間：周一至五12:00pm-8:00pm

周六、日及公眾假期12:00pm-9:00pm

地點：荃灣如心廣場一期1/F中庭

消費換領旅行好喵伴套裝/如心酒店集團糕點禮券/「如心如意 團聚團圓」利市封換領活動

日期：即日至2月25日

時間：12:00pm-10:00pm

換領地點：如心廣場：一期 1/F商場禮賓處

翩滙坊、順福糧倉、粉嶺名都商場、希爾頓中心、上水名都商場及巴黎‧倫敦‧紐約戲院購物中心商場：禮賓處

註：資料以主辦方公布為準

新春好去處：shorturl.at/lnJS4