新春好去處2024｜PopWalk天晉滙「龍」采飛揚MEOW國度　3米高毛茸茸線球貓の繽紛樂園

PopWalk天晉滙於即日至3月3日呈獻「『龍』采飛揚MEOW國度」，於Ocean PopWalk海天晉滙中庭及彩虹長廊打造三大可愛場景，包括逾3米高的「喵の繽紛樂園」、10米長的「喵星高照神彩步道」，以及3米高由4個巨大寵物罐頭堆疊而成的「罐罐層層疊」，讓大家恍如置身於寵物的專屬國度。商場更於2月3至4日、8至9日及17至18日連續三星期舉行的Pet Pet行運一條「龍」賀年市集，邀請每星期約20個品牌到場，發售寵物服飾、寵物養生食品等，方便大家帶同毛孩一同選購心水產品。

另外，The Point會員只要在場內消費滿指定金額，即可換領一套四款由插畫師Leonlolipop設計的「型『喵』接福」利市封一包，每包利市封內含同款利市封六個。

PopWalk天晉滙「『龍』采飛揚MEOW國度」

日期：即日至3月3日

時間：10:00am-10:00pm

地點：PopWalk 天晉滙1, 2, 3期及Ocean PopWalk海天晉滙商場

Pet Pet行運一條「龍」賀年市集

日期：2月3、4、8、9、17及18日

時間：1:00pm-8:00pm （2月3、4、17、18日）；6:00pm至9:00pm（2月8、9日）

地點：Ocean PopWalk海天晉滙戶外彩虹跑道、G14-15及G23號舖

換領詳情：顧客憑商場即日單一電子消費滿$300，可換領「新春毛孩福袋」1份

「型『喵』接福」利市封及年曆卡套裝換領

日期：由即日至2月9日（或換完即止）

時間：10:00am-10:00pm

參與商場：PopWalk天晉滙各期

地點：PopWalk天晉滙2期及海天晉滙顧客服務中心

註：資料以主辦方公布為準

新春好去處：shorturl.at/lnJS4