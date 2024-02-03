新春好去處2024｜沙田好運中心「財源滾滾‧新春滿LUCK」

沙田好運中心於即日至2月25日推出「財源滾滾•新春滿LUCK」特備活動，除於正門中央豎立了新年限定歡慶幻彩燈外，更設置了「三大新春滿LUCK打卡區」，包括「新春轉出好運來」、「LUCKY滿滿招財福袋」、「財源滾滾LUCKY COINS!」，大家打卡之餘外，還可以沉浸式感受香港首個巨型天幕下的璀璨黃金雨。想試試自己的手氣的朋友，可於活動期間逢周六、日及公眾假期（農曆年初一、二除外） 前來挑戰化身巨型推金幣機遊戲攤位的「財源滾滾LUCKY COINS!」，有機會贏取新春好運賀年花菇、鮑魚、元貝及六格禮盒等豐厚獎賞。

另外，商場於即日至2月9日與花藝品牌LA FLEUR合作開設期間限定花店，並於2月1日至4日舉辦快閃新春市集，匯聚城中多個美食及手作品牌，讓大家可以一站式買年花、辦年貨。

「財源滾滾•新春滿LUCK」主題裝置@好運中心

日期：即日至2月25日

時間：10:00am-10:00pm

地點：好運中心 L3中庭

「期間限定新春市集」@好運中心

日期：2月1日至4日

時間：1:00pm-9:00pm

地點：好運中心 L3潮人巷子

註：資料以主辦方公布為準

新春好去處：shorturl.at/lnJS4