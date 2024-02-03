新年好去處2024｜葵芳新都會廣場「美燈之景」光影祭　設燈籠海打卡位+「龍年文創市集」雲集本地手作品牌

葵芳新都會廣場於即日至2月25日呈獻「美燈之景」光影祭，將華燈及紙雕藝術帶到商場，將L3及L4露天廣場打造成唯美燈籠海，超過200個幻彩花燈高掛於樓梯和長廊，而場內更設有燈影交錯的典雅中式庭園，擺放了3.5米高充滿花藝剪影的「古風亭閣」；漫步於「火樹銀花步道」，伴隨閃閃發光的巨型金光樹，處處都是絕美的打卡位。

除此之外，商場亦聯乘本地市集平台舉辦「龍年文創市集」，雲集超過80個本地手作品牌，提供傳統賀年食品、新年裝飾及一系列以「龍」為主題的精美手作，亦準備了周末限定的「新春特色手藝工作坊」及Busking音樂表演，為市集倍添喜慶。

葵芳新都會廣場「美燈之景」光影祭

日期：即日至2月25日

時間：10:00am-10:00pm

地點：葵芳新都會廣場L3及L4露天廣場

龍年文創市集

日期：2月3至4日，2月7至9日

時間：12nn-9pm

地點：L3 及 L4 露天廣場

註：資料以主辦方公布為準

「幸▪紙美藝」利市封換領

日期：即日-換完即止

時間：10am-10pm

地點：L2顧客服務中心

Busking

日期：2月8至9日，2月14日

時間：5pm-8pm

地點：L4露天廣場

新春好去處：shorturl.at/lnJS4