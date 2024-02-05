荔枝角D2 Place兩個市集　年三十將營業至凌晨

位於荔枝角的D2 Place聯乘兩大市集Lifemart及Figurecross，即日至2月14日期間舉行年宵活動。D2 Place一期及二期的Lifemart「生意興龍大型年宵及新年市集」有插畫師及本地文創品牌擺檔。D2 Place對面的活動場地The Aisle，由Figurecross聯同本地插畫及書法家練黑龍，打造龍年市集「猛龍過年宵」。兩大市集於2月9日（年三十）營業時間將會延長至凌晨12時。網址：www.d2place.com

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