油塘「大本型」花藝裝置+「型」宵市場｜新春好去處2024

油塘「大本型」以「花鏡『型』緣」為主題，以浪漫花藝配魔幻鏡面裝置，打造多個寓意吉祥兼甜蜜氛圍爆燈的打卡點：5米長花鏡長廊、幸運花籤、4米高真桃花樹配迎春吊飾、風車行大運，另設繁花運轉多吉祥及花開富貴陪住你裝置，好運隨時轉到手。

「型」宵市場則由區內中、小學生、年輕人當年宵市場主角，售賣自家設計的賀年裝飾及用品，一嘗創業夢。

油塘「大本型」花鏡「型」緣賀年活動-超級幸運日・現場抽獎

推廣期內，在大本型即日以電子貨幣消費滿$300，可獲得電子刮刮卡抽獎機會1次，一套單據（以兩張單據為限）最多可獲得電子刮刮卡抽獎機會3次。

日期：2月3-25日逢周六、周日及公眾假期

時間：14:00-22:00

地點：大本型地下禮品換領處

「型」宵市場

日期：2月3-9日

時間：16:00-22:00

地點：大本型地下露天廣場

「型」神接福 - 財神巡禮

日期：2月12日

時間：14:00-16:00

地點：大本型商場各樓層

「型」光舞獅賀新春

日期：2月17日

時間：18:00-20:30

地點：大本型露天廣場、地下中庭及商場各樓層

查詢電話：2870 2660

網站：www.domain-mall.hk

註：資料以主辦方公布為準

新春好去處：shorturl.at/lnJS4