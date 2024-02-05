2024護膚美妝｜Valentino Beauty珊瑚橘色節日限定系列：氣墊粉底+高訂經典唇膏

Valentino Beauty推出2024年Coral New Year珊瑚橘色節日限定系列（包括特別為新一年打造的Go-Cushion Glow高光輕透氣墊粉底和Rosso Valentino高訂經典唇膏），並由3D藝術家Benjamin Muzzin設計視覺主軸和禮盒圖案，透過繽紛梅花和牡丹構圖，體現品牌前衛風格，同時忠於傳統的特質，色彩華麗鮮明。

Go-Cushion Glow高光輕透氣墊粉底──限量版珊瑚色外殼，粉底注入護膚成分和Valentino Beauty的代表性多層珠光成分Roma-Light Complex，呈現滋養保濕立體光澤。（$680）

Rosso Valentino高訂經典唇膏──包裝設計呼應Coral Fantasy夢幻珊瑚色，呈獻兩種標誌性色調：111A Undressed Velvet（變奏紅棕色調—─柔霧啞緻妝感，可層疊裸色變奏出豆沙裸棕、復古紅棕和氣場酒棕三重色調）、77A Nude in Roma（羅馬黃昏裸棕色──結合Valentino紅色及獨特古銅色，滿載熱情與氣場的誘人色彩）。（$390）

查詢電話：2323 3828

註：資料以品牌最新公布為準

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