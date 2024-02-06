新春行運一條龍：港島海濱遊

港島海濱龍年裝置以「海濱新維度•拼湊生活彩圖」為主題，寓意吉祥、健康、喜樂和財富，讓大家一同享受共融海濱活動體驗。［圖輯：港島海濱裝置迎新春］

灣仔「HarbourChill海濱休閒站」

巨型9米高充氣雙面「至Chill地標」裝置是灣仔「HarbourChill海濱休閒站」焦點。大家盡情打卡之餘，亦可轉動巨型立體拼圖，以不同祝賀語作拍照背景。戀人亦更可於中西情人節在粉紫色地標下手拖手漫步。場地設有幸運草砌圖座椅和互動拼圖迷宮。

灣仔「水上運動及康樂主題區」

6米高「黃金朱古力鐵寶機械人」裝置原型為香港潮流玩具設計師黎演樂（Lock）原創的鐵寶奇盒（TinBot），擁有朱古力「福」肌的鐵寶手持金錢和愛的祝福權杖，寓意黃金滿屋，有心又有金，財來「蜜蜜」收。「黃金朱古力鐵寶機械人」率領另外7個滿載香港情懷造型的鐵寶機械人裝置（港式奶茶、中巴、懷舊電話、電車、紅色小巴、卡式機、懷舊信箱）攜手祝願香港佔盡先機瓣瓣掂，長轆長有貨如輪轉。

銅鑼灣「活力避風塘主題區」

在6米高「昇福昇運樹」立體裝置前轉個好運。具有六個面向的樹幹象徵六面玲瓏，六六無窮，360度拍照打卡零死角，當途人在樹下許願，樹幹便會亮燈，祝福運氣指數「步步高陞」；枝幹上的幸運草拼圖恍如風車般乘着海風轉動，轉出好運，傳播喜氣洋洋正能量，祈求新一年風調雨順，好運連連。

炮台山「東岸公園主題區」

逾120米長「游龍維港」沉浸式編織藝術裝置中，高達5米的龍頭裝置配搭鱗光及色彩繽紛的龍身躍動維港。龍頭裝置內另有乾坤，由擅長編織的本地年青藝術家馬穎汶，結合繩結和建築，以幾何交錯的編織技術，創作與別不同的沉浸式空間體驗。共運用10種顏色合共逾1.6公里繩編織出彩龍頭，傳承編織工藝文化。龍身以5種顏色合共逾1.25公里LED燈帶連結場地上的5個戶外裝置，寓意香港龍騰四海，風生水起。

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