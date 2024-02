曼谷名廚Pichaya ‘Pam’ Soontornyanakij榮獲2024年度Asia’s Best Female Chef Award「亞洲最佳女廚師獎」(圖片由相關機構提供)

曼谷名廚Pichaya 'Pam' Soontornyanakij榮獲2024年度Asia's Best Female Chef Award「亞洲最佳女廚師獎」。Pam為泰國烹飪界最矚目的人物之一,身兼烹飪專家、電視名人,以及曼谷知名食府Potong(2023年度 Asia’s 50 Best Restaurants「亞洲50最佳餐廳」排名No.35)的主廚暨店主。這項榮譽由Asia's 50 Best Restaurants Academy「亞洲50最佳餐廳」評審委員會的318名成員投票選出,旨在表彰憑藉優秀技巧、專業知識和手藝突破卓越極限的餐飲界女性代表。

2024年度Asia's 50 Best Restaurants「亞洲50最佳餐廳」頒獎典禮由S.Pellegrino(聖沛黎洛)和Acqua Panna(巴娜)贊助,將於3月26日在韓國首爾帕納斯洲際酒店舉行,Pam將於該頒獎典禮上接受殊榮。