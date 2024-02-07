海洋公園賀年派對迎新歲　全新「老大街霓虹璀璨盛會」打卡燈光騷、「超新星大比拼」表演｜新春好去處2024

海洋公園於2月10日至3月3日舉行「團園賀年2024」大派對，並推出全新恆常體驗「老大街霓虹璀璨盛會」及「超新星大比拼」，邀請大家齊齊投入充滿傳統特色的節日體驗。首先，五光十色的霓虹燈招牌已進駐「馬百良葯廠呈獻香港老大街」，打造打卡必到熱點 ——「老大街霓虹璀璨盛會」，演員會於每日下午5時起現身，與訪客互動，而每日三場的燈光秀「霓虹閃爍匯演」更是萬勿錯過。另外，由公園吉祥物組成的最新樂團，將於威威劇場的全新舞台上載歌載舞，為訪客獻上全新表演節目「超新星大比拼」。

新年期間，多個必玩賀年活動更會「龍」重登場，包括「龍騰鳴鼓陣」、「金龍獻瑞」舞龍巡遊和「獅躍龍門」醒獅表演等。訪客更可挑戰好玩的遊戲攤位，隨時有機會贏走獨家的福到開運公仔。公園於2月17日和18日期間，特別與卡通人物CoComelon合作，為1.5至3歲以下幼兒設計「幼兒新年遊樂場」。此外，海洋公園吉祥物威威與好友將於「國泰新春國際匯演之夜」花車巡遊中亮相，花車融合海洋公園和水上樂園的標誌性元素，為慶祝活動增添新年節慶氣氛。

海洋公園「團園賀年2024」

日期：2月10日至3月3日

活動詳情：https://www.oceanpark.com.hk/tc

註：資料以主辦方公布為準

新春好去處：shorturl.at/lnJS4