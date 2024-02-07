情人節好去處｜啟德AIRSIDE「情迷摩洛哥野餐約會」　高逾30層商廈外牆投射專屬愛情信息　商場正門拱門LED巨型屏幕傳愛意

AIRSIDE逾30層商廈外牆LED屏幕將化身示愛牆，讓大家在維港及啟德郵輪碼頭的襯托下，向愛人傳遞專屬愛情信息。（圖片由相關機構提供）

今個情人節，啟德AIRSIDE超過4萬平方米、高逾30層商廈外牆LED屏幕將化身示愛牆，讓情侶在維港及啟德郵輪碼頭的襯托下，向愛人傳遞專屬愛情信息，大家只要於2月14、16至18、23至25日，預約「情迷摩洛哥野餐約會」指定放閃套餐，即可在「I Love You」、「Will You Marry Me」、「Happy B-Day」和「Happy V-Day」四個選項之中，選出一個最符合你心意的愛情信息，並加上你與愛人的名字，向全世界宣告二人之間的愛情。另外，於AIRSIDE商場正門高8米、闊12米拱門LED巨型屏幕，亦會同時顯示愛情信息，手牽手穿越寫有你和愛人名字的拱門，讓你成為童話故事中的主角。

「情迷摩洛哥野餐約會」活動包括來自stain+的浪漫花束、city'super二人份精美輕食、可愛熊公仔、粉紅心形氣球，以及一張即影即有合照，而AIRSIDE地下G008號舖則會於2月14、16至18、23至25日化作摩洛哥主題室內野餐勝地。

AIRSIDE情人節「情迷摩洛哥野餐約會」

日期：2月14、16至18、23至25日

時間：1:00pm-6:45pm（每節約75分鐘）

價錢：

燭光級放閃套餐：$1250

星光級播放套餐：$1880

電光級放電套餐：$21,520

地點：AIRSIDE地下G008號舖

報名方法：

電光級放閃套餐適用時段 [報名及詳情]

只限燭光及星光級放閃套餐 [報名及詳情]

註：資料與價錢以主辦方公布為準

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