將軍澳海濱南橋開通　PopWalk天晉滙著數情報：將南渡遊賞、情人導賞遊

「情人導賞遊」（圖片由相關機構提供）

「情人導賞遊」（圖片由相關機構提供）

在港島東西灣河乘坐新開辦的航線，可到訪將軍澳南。（圖片由相關機構提供）

「PopWalk將南渡遊賞」（圖片由相關機構提供）

將軍澳連接日出康城及將軍澳海濱長廊的海濱南橋正式開通，市民前往將軍澳南海濱出遊及玩樂更方便，又可帶寵物到Ocean PopWalk食買玩。在港島東西灣河乘坐新開辦的航線到訪將軍澳南，沿途可以欣賞鯉魚門海峽、港島東沿岸美景，航程20分鐘。［將軍澳海濱南橋啟用 設觀景台賞日落］

「PopWalk將南渡遊賞」──憑八達通電子乘船紀錄，及即日於PopWalk各期合資格商戶以電子消費滿指定金額，可獲優惠券回贈。

日期：即日至2月29日

時間：10am–10pm

地點：Ocean PopWalk海天晉滙地下顧客服務中心

獎賞1：單一消費滿$200，送$20美食優惠券

獎賞2：消費滿$800（最多可累積2組單據，每組滿$100），送$100綜合購物優惠券

「情人導賞遊」──PopWalk與tokyobike聯手合辦「情人導賞遊」，於3月白色情人節帶領大家踏着日系文青單車遊覽跨灣大橋，與摯愛於Ocean PopWalk享用晚餐，行程豐富，充滿儀式感。

換領日期：2月17日-3月10日

換領時間：10am–10pm

換領地點：海天晉滙地下顧客服務中心

活動日期：3月3、10日（周日）

換領詳情請留意商場facebook專頁公布。

註：資料以主辦方最新公布為準

PopWalk天晉滙「龍」采飛揚MEOW國度 喵喵打卡點

更多著數情報：shorturl.at/opwK2