文物探知館展覽：觀賞嶺南傳統建築　國家一級文物「番禺神樓」最矚目

香港文物探知館最新展覽「同一屋簷下：嶺南傳統建築源流與藝術」（圖片由相關機構提供）

香港文物探知館最新展覽「同一屋簷下：嶺南傳統建築源流與藝術」，即日至6月2日舉行，展出170件／套來自廣東、澳門及香港的珍貴建築構件，讓參觀者一睹平日難以近距離觀賞的展品，並認識嶺南傳統建築特色。大部分展品首次在港展出，當中以廣東民間工藝博物館借出，屬國家一級文物的「番禺神樓」最為矚目。其他重點展品包括：來自南越王博物院，屬國家目前發現年代最早的帶釉筒瓦及板瓦、澳門博物館借出精緻細膩的套色玻璃窗和竹編建築裝飾組件，香港出土的珍貴明成化紅砂岩雕花柱礎，以及多個宗族和廟宇組織及私人機構借出的傳統建築構件，例如廖萬石堂封簷板等。［詳情］

展覽於不同階段派發不同紀念品，每月安排以「磚雕」、「陶塑」、「壁畫」等為題、由省級非物質文化遺產傳承人主理的工作坊及講座，讓參加者親身體驗嶺南傳統建築中「三雕、二塑、一畫」的獨特之處。

「同一屋簷下：嶺南傳統建築源流與藝術」展覽

展期：即日至2024年6月2日

時間：周一至周三、周五上午10時至下午6時、周六周日及公眾假期上午10時至晚上7時

逢周四（公眾假期除外）休館

地點：香港文物探知館專題展覽廳及庭院

免費入場

公眾導賞服務：上午11時至中午12時15分、下午3時30分至下午4時45分

集合地點：香港文物探知館入口大堂

名額：20人

導賞毋須預約，名額先到先得，額滿即止。