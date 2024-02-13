娛樂
副刊
HOTPICK

HOT PICK

PAST ARTICLES

下午茶之選：香港數碼港艾美酒店「春日果漾」下午茶　送MALIN+GOETZ護膚體驗裝

文章日期：2024年02月13日

香港數碼港艾美酒店日式居酒屋Umami，聯乘紐約護膚品牌MALIN+GOETZ，即日起至3月31日期間，推出「春日果漾」下午茶，讓訪客體驗芳香繽紛的下午茶。Umami團隊以MALIN+GOETZ佛手柑和草莓這兩款香氣作為靈感，創作一系列鹹甜美點和特飲。開胃前菜有火灸安康魚肝豆腐沙律日本大根甘辛煮配黑豆甘露煮；接着有明太子玉子燒，以及炸紫蘇葉雞軟骨丸，刺激味蕾享受；甜點包括士多啤梨大福士多啤梨千層酥香濃鬆軟抹茶紅豆卷沖繩黑糖布甸，以及特色栗子羊羹櫻花水信玄餅。調酒師團隊特意創作無酒精士多啤梨特調飲品——粉紅綻放，混合士多啤梨、玫瑰糖漿及紅莓果汁。客人更可以每杯HK$20+10%，額外升級以氈酒為基調的佛手柑雞尾酒。每名惠顧下午茶的客人可免費獲贈MALIN+GOETZ禮品套裝一份，包括：佛手柑身體及手部潔膚露體驗裝（10ml）、草莓香水體驗裝 (75ml)，以及獨家八五折購物折扣券乙張，適用於MALIN+GOETZ專門店或網上商店。

「春日果漾」下午茶＠香港數碼港艾美酒店

日期：2024年2月1日至3月31日

時間：每天下午3時至5時供應

價格：兩位用HK$530+10％（包括咖啡／茶／士多啤梨無酒精特飲）

註：資料及價錢以餐廳最新公布為準

更多下午茶情報：bit.ly/3bOVjb3

更多Hot Pick：link.mingpao.com/43932.htm

相關字詞﹕下午茶 香港數碼港艾美酒店