下午茶之選：香港數碼港艾美酒店「春日果漾」下午茶　送MALIN+GOETZ護膚體驗裝

香港數碼港艾美酒店日式居酒屋Umami，聯乘紐約護膚品牌MALIN+GOETZ，即日起至3月31日期間，推出「春日果漾」下午茶，讓訪客體驗芳香繽紛的下午茶。Umami團隊以MALIN+GOETZ佛手柑和草莓這兩款香氣作為靈感，創作一系列鹹甜美點和特飲。開胃前菜有火灸安康魚肝豆腐沙律及日本大根甘辛煮配黑豆甘露煮；接着有明太子玉子燒，以及炸紫蘇葉雞軟骨丸，刺激味蕾享受；甜點包括士多啤梨大福、士多啤梨千層酥、香濃鬆軟抹茶紅豆卷、沖繩黑糖布甸，以及特色栗子羊羹和櫻花水信玄餅。調酒師團隊特意創作無酒精士多啤梨特調飲品——粉紅綻放，混合士多啤梨、玫瑰糖漿及紅莓果汁。客人更可以每杯HK$20+10%，額外升級以氈酒為基調的佛手柑雞尾酒。每名惠顧下午茶的客人可免費獲贈MALIN+GOETZ禮品套裝一份，包括：佛手柑身體及手部潔膚露體驗裝（10ml）、草莓香水體驗裝 (75ml)，以及獨家八五折購物折扣券乙張，適用於MALIN+GOETZ專門店或網上商店。

「春日果漾」下午茶＠香港數碼港艾美酒店

日期：2024年2月1日至3月31日

時間：每天下午3時至5時供應

價格：兩位用HK$530+10％（包括咖啡／茶／士多啤梨無酒精特飲）

註：資料及價錢以餐廳最新公布為準

更多下午茶情報：bit.ly/3bOVjb3

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