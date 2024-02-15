下午茶之選｜帝樂文娜公館  x CHU Aromatherapy「夢境森林」下午茶

帝樂文娜公館的北歐餐廳FINDS與台灣芳療品牌CHU Aromatherapy於3月1日至5月13日攜手推出「夢境森林」下午茶，鹹點包括北海麵包蟹鉗、帶子青瓜他他、慢煮蜜汁八爪魚以及龍蝦煙三文魚可樂餅；甜點則有漂浮之島、天使蛋糕卷、椰林飄香意式奶凍絲、橙花香橘朱古力蛋糕，以及新鮮焗製英式綠茶鬆餅。此下午茶另設素食選擇，客人亦可於餐廳內享用或外賣自取。

每位享用下午茶的客人可獲得禮品換領及購物禮卡乙張，憑禮卡於Monoyono門市門市換領Chu Aromatherapy「雪松森林伏特加睡眠噴霧」（50ml）乙支（價值$298），並於Monoyono門市或網站購買Chu Aromatherapy產品可享八折優惠。禮品數量有限，先到先得，送完即止。

帝樂文娜公館 x CHU Aromatherapy「夢境森林」下午茶

供應期：3月1日至5月13日

供應時間：每日3:00pm-5:30pm

價錢：周一至五：每位$338，兩位$588；周六、日及公眾假期：每位$368，兩位$638（另設加一服務費）

地址：尖沙嘴金巴利道39號帝樂文娜公館1樓

電話：2522 9318

WhatsApp：9376 0331

電郵：reservations@finds.com.hk

註：資料及價錢以餐廳公布為準

更多下午茶情報：bit.ly/3bOVjb3

更多Hot Pick：link.mingpao.com/43932.htm