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法式優雅：佘詩曼 x SANDRO 2024年春夏系列
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法式優雅：佘詩曼 x SANDRO 2024年春夏系列
文章日期：2024年02月20日
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佘詩曼穿上SANDRO 2024年春夏系列。Cropped Decorative Tweed Jacket $3790、Tweed Trousers $2690（圖片由相關機構提供）
佘詩曼穿上SANDRO 2024年春夏系列。Tweed Suit Jacket $3790、Dress With Jewellery Collar $2890（圖片由相關機構提供）
佘詩曼穿上SANDRO 2024年春夏系列。Two-Tone Cardigan With Buttons$2590、Tweed Midi Skirt $2350、Yza Pocket Clutch Bag $2450（圖片由相關機構提供）
佘詩曼穿上SANDRO 2024年春夏系列。Floral Cardigan $3790、Silk Shirt With Gathered Collar $2450、Tweed High-Waisted Shorts $1990（圖片由相關機構提供）
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佘詩曼穿上SANDRO 2024年春夏系列，輕鬆展現法式優雅，無論是工作或日常場合盡顯現代都會女性自信風采。網址：
www.sandro-paris.com.hk
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佘詩曼
SANDRO時裝
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