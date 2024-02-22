旅遊博覽2024開鑼　Klook預訂2月22及23日門票享免費入場優惠

香港旅遊博覽會2024於2月22日至25日在灣仔會展舉行，經旅遊及體驗平台Klook預訂今日及明日（22及23日）旅遊博覽門票，可享獨家免費入場優惠[預訂及詳情]。另外Klook推出三大本地活動會場限定優惠，讓大家留港亦可以玩得盡興。

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香港旅遊博覽會2024

活動日期：2月22日至25日（周四至周日）

地點：香港灣仔博覽道1號香港會議展覽中心Hall 3FG,D01-03,D06-08,D11-12

開放時間：11am-7pm

門票：即日起經Klook預訂2月22日及23日之門票可享獨家免費入場優惠；2月24日及25日入場門票每張為$30（持長者咭/傷殘人士證/身高1米以下小童免費入場）

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註：資料以主辦方公布為準

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