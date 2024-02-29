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短片：雲南昌寧油菜花綻放 金黃花海美如畫
短片：雲南昌寧油菜花綻放 金黃花海美如畫
文章日期：2024年02月29日
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雲南油菜花海綻放（新華社片段）
雲南昌寧油菜花近日絢麗綻放。（新華社片段截圖）
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近日雲南昌寧油菜花絢麗綻放，金黃色花海與村落民居相映成趣，美景如畫。（新華社）
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