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30秒縮時短片看廣西桂林星空
30秒縮時短片看廣西桂林星空
文章日期：2024年03月01日
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30秒縮時短片看桂林星空（新華網片段）
攝影師拍下的廣西桂林星空。（新華網片段截圖）
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在廣西桂林全州天湖風電場，近日一位攝影師拍了浩瀚的星空，他共用了14小時拍攝，把片段濃縮成30多秒，由日落至翌日太陽升起，畫面壯麗。（新華網短片）
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