下午茶之選｜香港半島酒店 x 天星小輪「維港半島經典下午茶」續航至6月30日

香港半島酒店和天星小輪獨家合作的「維港半島經典下午茶」，於今年春夏季繼續航行，將海上美食體驗延續至6月30日。下午茶繼續在天星小輪環保渡輪「世星號」推出，在每周六和周日*展開105分鐘的維多利亞港華麗下午茶體驗（*部分日子不適用），讓客人在海港景色中一邊品味各式鹹甜美點，一邊欣賞現場悠揚樂韻。鹹點包括海苔椰菜花慕絲配醬油鮑魚撻、火腿芥末籽三文治、煙三文魚三文治配牛油果醬、皇冠雞肉青蘋果三文治以及經典青瓜三文治；甜點則包括南乳花生布朗尼配牛奶朱古力忌廉、檸檬蜜糖薄荷撻、奶茶閃電泡芙、香梨芝士餅，以及半島精選英式烘葡萄亁鬆餅配奶油忌廉及士多啤梨果醬。下午茶包括咖啡、半島精選名茶或香草茶，另可加配精選葡萄酒或香檳。

香港半島酒店 x 天星小輪「維港半島經典下午茶」

供應期：即日至6月30日

供應時間：周六和周日分兩場：1:00pm-2:45pm／4:00pm-5:45pm

價錢：每位$820（另設加一服務費）

預訂網站：gift.peninsula.com/hongkong（接受二人或四人預訂，另設私人或企業團體預訂）

查詢電話：2696 6691或2696 6693或電郵至diningphk@peninsula.com

註：資料及價錢以餐廳公布為準

更多下午茶情報：bit.ly/3bOVjb3

更多Hot Pick：link.mingpao.com/43932.htm