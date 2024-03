下午茶之選｜法國香檳品牌巴黎之花Perrier-Jouët House of Wonder移師香港　聯乘推出多款下午茶

Perrier-Jouët x The Royal Afternoon Tea by The Blooms by ÉPURE(圖片由相關機構提供)

法國香檳品牌巴黎之花Perrier-Jouët今年再度邀請墨西哥藝術家兼設計師Fernando Laposse合作,響應全新「Fill your World with Wonder」企劃,以花朵的授粉過程作靈感,為品牌創作了一件名為「The Pollination Dance」的裝置藝術品,並將House of Wonder展覽移師香港,於即日至3月25日期間假K11 MUSEA Gold Ball內展出。House of Wonder展覽期間,Perrier-Jouët邀請Artisan Lounge、The Blooms by ÉPURE、Aki Hotel及W Hotel合作,分別推出多款Perrier-Jouët下午茶,讓大家欣賞以多元藝術描繪的大自然複雜與互動,更可品嘗Perrier-Jouët的清新優雅。

Perrier-Jouët Artisanal Afternoon Tea

供應期:即日至3月25日

供應時間:全日供應

價錢:每位$420連Perrier-Jouët Grand Brut香檳一杯(另設加一服務費)

地址:尖沙嘴梳士巴利道18號Victoria Dockside K11 MUSEA Shop008[訂座網址]

Perrier-Jouët x The Royal Afternoon Tea by The Blooms by ÉPURE

供應期:即日至3月25日

供應時間:2:30pm-5:30pm

價錢:兩人$998連Perrier-Jouët Grand Brut香檳兩杯(另設加一服務費)

地址:尖沙嘴廣東道5號海港城海洋中心4樓403號舖 訂座網址

Perrier-Jouët x Aki Hotel Afternoon Tea

供應期:即日至4月30日

價錢:兩人$628,另加$170享用Perrier-Jouët香檳兩杯(另設加一服務費)

地址:灣仔謝斐道239號Aki Hotel

訂座電話:2121 5000

Perrier-Jouët x W Hotel Afternoon Tea

供應期:即日至4月30日

價錢:兩人$910連 Perrier-Jouët Grand Brut香檳兩杯(另設加一服務費)

餐廳地址:九龍柯士甸道1號W Hotel

訂座方法:3717 2222

Perrier-Jouët House of Wonder Pop Up

展覽日期:即日至3月25日

開放時間:12:00pm-9:00pm

展覽地址:尖沙嘴梳士巴利道18號Victoria Dockside K11 MUSEA 2樓Gold Ball

註:資料以主辦方公布為準